Федерація дзюдо України заборонила спортсменам виступати в інших видах єдиноборств

Федерація дзюдо України заборонила спортсменам, які будуть включені до основного складу національної збірної на 2025 рік, брати участь у міжнародних та національних турнірах з будь-яких інших видів єдиноборств, окрім дзюдо.

Про це повідомив офіційний сайт ФДУ.

Відповідно до пункту 3.5. будь-який спортсмен, кваліфікований у світовий рейтинг у будь-якій віковій групі (кадети, юніори, дорослі), не має права брати участь у міжнародних змаганнях з інших видів єдиноборств, крім дзюдо.

Участь в міжнародних або національних змаганнях з інших видів єдиноборств, крім дзюдо, для членів основного складу національної збірної команди України з дзюдо, можлива лише за окремого дозволу Федерації дзюдо України.

У випадку порушення вищевказаних правил, Федерацією дзюдо України застосовуються наступні дисциплінарні покарання:

– перший випадок: відсторонення на 2 місяці від участі в змаганнях та тренувальних зборах в складі національної збірної команди України з дзюдо;

– другий випадок: відсторонення на 2 роки від участі в змаганнях та тренувальних зборах в складі національної збірної команди України з дзюдо, виключення з основного складу національної збірної команди України з дзюдо.

Виключенням з вищевказаних правил можуть бути лише змагання з самбо серед представників силових структур – Нацгвардії, прикордонної служби, ЗСУ та інші, але при цьому член штатної національної збірної команди України з дзюдо повинен попередньо (не менш, ніж за 7 днів) повідомити Федерацію дзюдо України, про свою участь у таких змаганнях.

Нагадаємо, 5 жовтня відбулась звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України, на якій обрали президента організації.

Присутні делегати одноголосно підтримали кандидатуру чинного президента Михайла Кошляка на період 2024-2028 років.