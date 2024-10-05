Федерація дзюдо переобрала президента

Сьогодні, 5 жовтня, відбулась звітно-виборна конференція Федерації дзюдо України, на якій обрали президента організації.

Про це повідомляє пресслужба ФДУ.

Присутні делегати одноголосно підтримали кандидатуру чинного президента Михайла Кошляка на період 2024-2028 років.

Зазначимо, що Кошляк очолює федерацію з 2020 року, коли на цій посаді замінив ексголову ДФС Романа Насірова.

До цього 54-річний функціонер був керівником міської федерації дзюдо у Дніпрі, очільником федерацію дзюдо Дніпропетровської області, а у 2017 був обраний віцепрезидентом Федерації дзюдо України.

Напередодні український дзюдоїст Яків Хаммо здобув золото на турнірі European Open у Празі.