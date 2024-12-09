Білодід здивувала соцмережі ефектними знімками у прозорому топіку

Відома українська дзюдоїстка Дар'я Білодід опублікувала нові світлини в Інстаграмі.

Спортсменка поділилася шикарними чорно-білими кадрами з фотосесії. Сама Дар'я вдягнута у білий костюм та тримає в руках чорний пояс з дзюдо.

За добу цей пост набрав більше 10 тисяч лайків та та багато хвалебних відгуків від фанатів.

Нагадаємо, Дар'я Білодід – одна з найуспішніших українських дзюдоїсток, яка увійшла в історію цього виду спорту. У 2018 році вона стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо, здобувши золоту медаль у віці лише 17 років.

Через рік Дар'я підтвердила свій статус, вдруге вигравши чемпіонат світу. Її досягнення включають також численні перемоги на чемпіонатах Європи та інших міжнародних турнірах.

У 2021 році Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо.