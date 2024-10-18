Білодід відповіла, чи планує вона завершувати кар'єру

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід заперечила інформацію, що вона планує завершити кар'єру.

Однозначну відповідь вона дала в коментарі для Sport-express.ua.

"Не правда", – сказала Білодід.

Нагадаємо, раніше виконувач обов'язків тренера збірної України з дзюдо Віталій Дуброва повідомив, що Білодід ще не вирішила, чи продовжуватиме спортивну кар'єру.

Дар'я двічі ставала чемпіонкою світу у категорії до 48 кг, а також виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо 2020. У 2017 році дзюдоїстка стала чемпіонкою Європи.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Дар'я невдало виступила, програвши в 1/8 фіналу через дискваліфікацію дворазовій чемпіонці світу.