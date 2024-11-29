У кожній людині є світло, потрібно тільки його запалити: Білодід поділилася ефектними кадрами

Відома дзюдоїстка Дар'я Білодід показала нові світлини у соцмережах, а саме бекстейдж зі зйомки.

Українська спортсменка приміряла на себе незвичний, але дуже ефектний образ Клеопатри, залишивши послання для своїх фанатів.

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"У кожній людині є світло, потрібно тільки його запалити", – написала Дар'я.

Нагадаємо, Білодід увійшла в історію як наймолодша чемпіонка світу з дзюдо, здобувши цей титул у 17 років на чемпіонаті світу 2018 року в Баку. Наступного року Дар'я повторила цей успіх, ставши дворазовою чемпіонкою світу.

Олімпійські ігри в Токіо принесли дівчині бронзову медаль, яку вона здобула у своїй ваговій категорії до 48 кг.