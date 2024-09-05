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Чотири українські дзюдоїсти боротимуться за медалі на Паралімпіаді

Ігор Чернявський — 5 вересня, 14:54
Чотири українські дзюдоїсти боротимуться за медалі на Паралімпіаді

Сьогодні, 5 вересня, відбудуться чотири медальні сутички за участі українських дзюдоїстів.

Розклад фіналів

  • Наталія Ніколайчик проти Хангаї Шизука (Японія) — поєдинок за золоту медаль у категорії до 48 кілограмів
  • Анджела Гаврисюк проти Ульон Амрієвої (Узбекистан) — бронзова сутичка в 57 кг
  • Юлія Іваницька проти Лі Лікінь (Китай) — бронзова сутичка в 48 кг
  • Давид Хорава проти Лі Мін Дже (Південна Корея) — бронзова сутичка в 60 кг

Зазначимо, що всі сутички пройдуть у межах вечірньої сесії, яка почнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі у скарбничці України 53 медалі: 14 золотих, 18 срібних нагород і 21 бронзова.

За всіма найважливішими подіями восьмого дня Паралімпійських ігор-2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.

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