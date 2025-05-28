Португалія може пропустити чемпіонат світу через дискваліфікацію федерації за борги

Португальську федерацію дзюдо (FPJ) відсторонено від усієї міжнародної діяльності.

Про це повідомляє A Bola.

Покарання, застосоване Міжнародною федерацією (IJF), ставить під загрозу участь у Чемпіонаті світу 2025 року, який відбудеться в Угорщині з 13 по 19 червня, і якщо проблему не буде вирішено, дискваліфікація триватиме один рік.

Згідно з інформацією, зібраною A Bola , головним питанням є борги португальської організації перед Міжнародною федерацією юніорів (IJF), які накопичувалися протягом багатьох років. Наразі збитки місцевої федерації складають 1,1 млн євро.

Ця дискваліфікація, якщо її не буде скасовано, не дозволить брати участь на ЧС шістьом португальським дзюдоїстам, включаючи Патрісію Сампайо, бронзову призерку Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Відомо, що заплановано термінову зустріч між керівниками Португальської федерації та Португальського олімпійського комітету (COP) з метою надання пояснень та спроби знайти рішення, яке дозволить змінити ситуацію.

Нагадаємо, 26-річний нападник французького Анже Ібраїма Ньян був дискваліфікований на два роки після позитивного тесту на екстазі та МДМА.