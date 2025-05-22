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Нападника Анже дискваліфікували на два роки через позитивний тест на екстазі

Микола Дендак — 22 травня 2025, 16:00
Нападника Анже дискваліфікували на два роки через позитивний тест на екстазі
Ібраїма Ньян
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26-річний нападник французького Анже Ібраїма Ньян був дискваліфікований на два роки після позитивного тесту на екстазі та МДМА.

Про це повідомляє L'Equipe.

Зазначається, що дискваліфікація Ньяна почалася з 31 березня 2025 року, а позитивний тест він здав майже 2,5 роки тому. Також сенегалець 26 квітня був виключений зі складу французької команди.

У поточному сезоні Ньяан зіграв 28 матчів за свій клуб. На його рахунку 3 голи та 1 результативна передача.

Нагадаємо, 14 травня на сайті Athletics Integrity Unit (AIU) з’явилася інформація про відсторонення від змагань 29-річної українки через провальну допінг-пробу. Також нещодавно українського легкоатлета дискваліфіковали на 22 місяці.

Анже дискваліфікація допінг

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