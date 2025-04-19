Дуже смішно читати ці новини: Білодід – про свою відсутність у заявці збірної України на ЧЄ-2025

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо та Олімпійська призерка Дар'я Білодід пояснила, що її відсутність у заявці збірної України на чемпіонат Європи не пов'язана з футболом.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Дуже смішно читати ці новини. Особливо «Білодід виключили зі складу збірної України через футбол». Дорогі ЗМІ, моя відсутність на чемпіонаті Європи з дзюдо ніяк не пов'язана з футболом.

І в футбол я не перейшла. Я була, є і буду дзюдоїсткою. Моя поява у футболі тимчасова. Прошу не додумувати те, чого немає", – написала Білодід.

Зазначимо, що напередодні Дар'я Білодід дебютувала у складі Металіста 1925, вийшовши на заміну в матчі з Ладомиром.

Нагадаємо, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня.