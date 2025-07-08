Фото, що все зіпсувало: Білодід засвітилася зі скандальною українською співачкою в Парижі

Українська чемпіонка Дар’я Білодід зустрілася зі скандально відомою співачкою Світланою Лободою і викликала справжній фурор.

На прогулянці в Парижі дзюдоїстка поділилася з підписниками фото, де поруч стоїть зі Світланою.

Нагадаємо, у 2023‑му артистка опинилася в епіцентрі критики, виступаючи на корпоративі в Дубаї разом із російськими виконавцями, що українці сприйняли як зраду.

А потім ще й "зустрічний" скандал у Харкові, де на фан-зустрічі Лобода не побоялася жорстко відреагувати на плакат "Харків без Лободи", втрутившись в особисті кордони дівчини, сходивши її за волосся.

Паралельно, обіцянка благодійного концерту на користь лікарні "Охматдит" закінчилася скасуванням напряму через здогади, що Лобода ще недавно платили податки в РФ.

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Що стосується самої спортсменки, Дар'я Білодід і Металіст 1925 оголосили про підписання контракту в середині березня. Дівчина вже встигла дебютувати за команду.

24-річна Білодід також є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. На Іграх-2024 вона програла в 1/8 фіналу.