Ястремська в компанії Білодід та подруг із шиком відзначила ювілей у Монако

Даяна Ястремська вирішила не поспішати зі святкуванням свого 25-річчя, яке припало на 15 травня, і влаштувала вечірку трохи згодом – зате яку!

Місцем для святкування зіркова тенісистка обрала не що-небудь, а розкішне Монако.

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На день народження вона запросила найближчих подруг, серед яких була і знаменита дзюдоїстка Дар’я Білодід. Крім неї – сестри Даяни та дівоча компанія, яка точно знала, як створити атмосферу справжнього курортного драйву.

Усе почалося з танців, яскравих відео та вечірніх прогулянок на фоні середземноморської розкоші. Учасниці дійства активно ділилися кадрами в соцмережах.

Кульмінацією вечора стало власне святкування – дівчата зібралися за келихом шампанського і зробили пам’ятні фото та відео.

Нагадаємо, українська тенісистка напередодні брала участь у турнірі, який проходив у Франції. Ястремська не змогла вийти у четверте коло Ролан Гаррос, поступившись росіянці Людмилі Самсоновій.

Раніше стало відомо, скільки Даяна змогла заробити за виступи на кортах Парижа.