Україна вперше за 27 років залишилась без медалей на Євро

У Тбілісі завершився чемпіонат Європи із дзюдо, який став найгіршим для України у XXI столітті.

До заявки "синьо-жовтих" на турнір у столиці Грузії потрапили 12 спортсменів. Нашу збірну представляли дев'ять чоловіків та три жінки.

Вперше з 1999 року Україна не виборола жодної медалі на Євро. З того часу щоразу українські дзюдоїсти виборювали бодай одну "бронзу", як це сталось на попередній континентальній першості, де на п'єдестал піднялась Юлія Курченко.

Найближче до медалей на ЧЄ-2026 були Дільшот Халматов і Михайло Свідрак. Вони зупинились за крок до нагород, програвши вирішальні бої за "бронзу".

Нагадаємо, що в березня також у Тбілісі відбувся турнір серії Grand Slam. На ньому Юлія Курченко здобула бронзову медаль.