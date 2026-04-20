Україна вперше за 27 років залишилась без медалей на Євро

Денис Іваненко — 20 квітня 2026, 15:06
У Тбілісі завершився чемпіонат Європи із дзюдо, який став найгіршим для України у XXI столітті.

До заявки "синьо-жовтих" на турнір у столиці Грузії потрапили 12 спортсменів. Нашу збірну представляли дев'ять чоловіків та три жінки.

Вперше з 1999 року Україна не виборола жодної медалі на Євро. З того часу щоразу українські дзюдоїсти виборювали бодай одну "бронзу", як це сталось на попередній континентальній першості, де на п'єдестал піднялась Юлія Курченко.

Найближче до медалей на ЧЄ-2026 були Дільшот Халматов і Михайло Свідрак. Вони зупинились за крок до нагород, програвши вирішальні бої за "бронзу".

Нагадаємо, що в березня також у Тбілісі відбувся турнір серії Grand Slam. На ньому Юлія Курченко здобула бронзову медаль.

Читайте також :
Відео Фото Стиль, тренування і квіти від залицяльників: Білодід поділилася модним фотосетом із повсякдення
дзюдо Чемпіонат Європи із дзюдо

Чемпіонат Європи із дзюдо

Курченко стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з дзюдо
Україна просить переглянути рішення про допуск росіян до чемпіонату Європи
Чемпіонат Європи з дзюдо: без Білодід, але з новими талантами
Білодід: На чемпіонаті Європи була не у найкращій своїй формі
Білодід провела фотосесію з фанатами після перемоги на чемпіонаті Європи

Останні новини