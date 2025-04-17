Попереду лише Лем'є та Грецький: лідер Едмонтона восьмий раз за кар'єру набрав 100 очок за регулярний сезон

Зірка Едмонтона Коннор Макдевід завдяки асисту проти Сан-Хосе набрав 100 очок (гол + пас) за підсумками сезону-2024/25. Для нього це вже восьмий чемпіонат за кар'єру зі щонайменше такою кількістю очок, що дозволило наздогнати Марселя Діонна.

Про це повідомляє пресслужба НХЛ.

Більше сезонів із такою результативністю провели лише Маріо Лем'є (10) та Вейн Грецький (14).

Для канадця загалом це вже п'ятий поспіль сезон, в якому він набирає 100+ очок.

Connor McDavid sits with some elite company after reaching 100 points for the 8th time in his career 😳 pic.twitter.com/mspl0y4APU — NHL (@NHL) April 17, 2025

FIVE STRAIGHT 100-POINT SEASONS FOR CONNOR MCDAVID ✋ pic.twitter.com/aRdlWljziH — Sportsnet (@Sportsnet) April 17, 2025

Едмонтон обрав Макдевіда під №1 на драфті-2015 року. З того часу він п'ять разів ставав переможцем Арт Росс Трофі – нагороди, яку вручають найрезультативнішому гравцю чемпіонату.

Нагадаємо, 7 канадських команд НХЛ вперше в історії показали унікальний результат.