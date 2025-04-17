Попереду лише Лем'є та Грецький: лідер Едмонтона восьмий раз за кар'єру набрав 100 очок за регулярний сезон
Коннор Макдевід
NHL
Зірка Едмонтона Коннор Макдевід завдяки асисту проти Сан-Хосе набрав 100 очок (гол + пас) за підсумками сезону-2024/25. Для нього це вже восьмий чемпіонат за кар'єру зі щонайменше такою кількістю очок, що дозволило наздогнати Марселя Діонна.
Про це повідомляє пресслужба НХЛ.
Більше сезонів із такою результативністю провели лише Маріо Лем'є (10) та Вейн Грецький (14).
Для канадця загалом це вже п'ятий поспіль сезон, в якому він набирає 100+ очок.
Едмонтон обрав Макдевіда під №1 на драфті-2015 року. З того часу він п'ять разів ставав переможцем Арт Росс Трофі – нагороди, яку вручають найрезультативнішому гравцю чемпіонату.
Нагадаємо, 7 канадських команд НХЛ вперше в історії показали унікальний результат.