Я бачу в ньому Бога: Ягр назвав найкращого хокеїста світу

Легендарний хокеїст Яромир Ягр, якому 15 лютого виповнилося 53 роки, хвалебно висловився про канадця Конора Макдевіда. Він вважає, що лідер Едмонтона наразі є найкращим хокеїстом світу.

Слова Ягра передає Sport.aktuality.sk.

"За ним приємно спостерігати. Величезна повага до його гри. Я завжди захоплювався людьми, які є талановитішими за інших. Я вірю в Бога, і в його випадку... Я бачу в ньому Бога. У ньому є щось, чого немає в решті з нас. Це не просто талант, це дар. Щоб так домінувати, потрібно мати щось особливе. Сяйво. Енергію. У Макдевіда це є. Унікальність полягає в тому, що ви незрівнянні. Ось ким був Грецкі, ось ким був Маріо Лем'є. І ось ким є Макдевід", – сказав Ягр.

Конор дебютував у НХЛ у сезоні-2015/16. За цей час він встиг відіграти 712 поєдинків і набрав 1082 очка (361 шайба + 721 асист). Його Едмонтон програв фінал Кубку Стенлі Флориді.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".