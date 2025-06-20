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Я бачу в ньому Бога: Ягр назвав найкращого хокеїста світу

Руслан Травкін — 20 червня 2025, 05:39
Я бачу в ньому Бога: Ягр назвав найкращого хокеїста світу
Яромир Ягр
Instagram jj68jaromirjagr

Легендарний хокеїст Яромир Ягр, якому 15 лютого виповнилося 53 роки, хвалебно висловився про канадця Конора Макдевіда. Він вважає, що лідер Едмонтона наразі є найкращим хокеїстом світу.

Слова Ягра передає Sport.aktuality.sk.

"За ним приємно спостерігати. Величезна повага до його гри.

Я завжди захоплювався людьми, які є талановитішими за інших. Я вірю в Бога, і в його випадку... Я бачу в ньому Бога. У ньому є щось, чого немає в решті з нас. Це не просто талант, це дар.

Щоб так домінувати, потрібно мати щось особливе. Сяйво. Енергію. У Макдевіда це є. Унікальність полягає в тому, що ви незрівнянні. Ось ким був Грецкі, ось ким був Маріо Лем'є. І ось ким є Макдевід", – сказав Ягр.

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Конор дебютував у НХЛ у сезоні-2015/16. За цей час він встиг відіграти 712 поєдинків і набрав 1082 очка (361 шайба + 721 асист). Його Едмонтон програв фінал Кубку Стенлі Флориді.

Ягр – вихованець Кладно. Грав за цей клуб допоки у 1991 році не переїхав до Піттсбурга. В НХЛ також виступав за Вашингтон, Рейнджерс, Філадельфію, Даллас, Бостон, Нью-Джерсі та Флориду.

Чех двічі вигравав Кубок Стенлі. Загалом у НХЛ провів 1733 гри, закинув 766 шайб і віддав 1155 асистів. П'ять разів (1995, 1998, 1999, 2000, 2001) отримував нагороду Арт Росс Трофі, яка дістається найкращому гравцю сезону за системою "гол + пас".

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