Швидше таке вдалося лише Грецкі та Лем'є: Макдевід віддав 700-й асист за кар'єру
Конор Макдевід
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Лідер Едмонтона Конор Макдевід відзначився результативною передачею в матчі з Кароліною.
Його Ойлерз здобули перемогу з рахунком 3:1.
Для нього це був 700-й асист за кар'єру в НХЛ. Конору знадобилося для цього 699 поєдинків.
Швидше за канадця до такої позначки відданих результативних передач добиралися Вейн Грецкі (478 ігор) та Маріо Лем'є (579 матчів).
Едомнтон обрав Макдевіда на драфті-2015 під №1. На його рахунку також 357 закинутих шайб. Минулого сезону "нафтовики" дійшли до фіналу Кубку Стенлі, де програли Флориді.
Нагадаємо, лідер Бостон Брюїнз Давід Пастрняк перевершив рекорди Ягра та Ланга.