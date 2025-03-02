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Швидше таке вдалося лише Грецкі та Лем'є: Макдевід віддав 700-й асист за кар'єру

Руслан Травкін — 2 березня 2025, 06:16
Швидше таке вдалося лише Грецкі та Лем'є: Макдевід віддав 700-й асист за кар'єру
Конор Макдевід
x.com/NHL

Лідер Едмонтона Конор Макдевід відзначився результативною передачею в матчі з Кароліною.

Його Ойлерз здобули перемогу з рахунком 3:1.

Для нього це був 700-й асист за кар'єру в НХЛ. Конору знадобилося для цього 699 поєдинків.

Швидше за канадця до такої позначки відданих результативних передач добиралися Вейн Грецкі (478 ігор) та Маріо Лем'є (579 матчів).

Едомнтон обрав Макдевіда на драфті-2015 під №1. На його рахунку також 357 закинутих шайб. Минулого сезону "нафтовики" дійшли до фіналу Кубку Стенлі, де програли Флориді.

Нагадаємо, лідер Бостон Брюїнз Давід Пастрняк перевершив рекорди Ягра та Ланга.

НХЛ хокей Едмонтон Ойлерз Конор Макдевід

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