Оттава зберегла в своєму складі шведського нападника

Хокейний клуб Оттава Сенаторз уклав новий контракт із Фабіаном Зеттерлундом, який міг стати обмежено вільним агентом 1 липня.

Про це повідомляє сайт клубу.

25-річний шведський нападник підписав трирічну угоду. Річна зарплатня Зеттерлунда складе 4,275 мільйона доларів.

У минулому сезоні нападник записав 41 очко (19 голів + 22 передачі) у 84 матчах за Оттаву та Сан-Хосе. Втім у шести іграх плейоф за Сенаторз він не набрав жодного очка.

За кар’єру в регулярних сезонах НХЛ Зеттерлунд накопичив 116 очок (52 голи + 64 передачі) у 247 іграх.

Раніше стало відомо, що триразовий володар Кубку Стенлі відновив кар'єру.