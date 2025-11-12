Українська правда
Всадив захисника на дупу: зірка Едмонтона забив один із найкращих голів сезону в НХЛ

Богдан Войченко — 12 листопада 2025, 14:47
У черговому матчі регулярного сезону НХЛ Едмонтон Ойлерз здобули драматичну перемогу над Коламбус Блю Джекетс із рахунком 5:4 в овертаймі, зробивши ефектний камбек.

Головним героєм зустрічі став Ко́ннор Макдевід, який оформив дубль і буквально сам витягнув свою команду на перемогу.

Але найбільше глядачів вразив його перший гол справжній шедевр індивідуальної майстерності.

Під час атаки Макдевід обіграв одразу кількох суперників, а один із захисників Коламбуса не витримав його швидкісного дриблінгу і просто впав на лід, поки Коннор завершував комбінацію точним кидком у ворота.

Раніше повідомлялося, що зала слави НХЛ поповнилась вісьмома новими іменами.

