Залу слави НХЛ поповнили вісім нових імен
Getty images
Зала слави НХЛ поповнилась вісьмома новими іменами.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Так, комітет НХЛ вшанував заслуги чотирьох хокеїстів, двох хокеїсток та двох тренерів.
Нові імена в залі слави:
- Данкан Кіт (ексзахисник Чикаго);
- Дженніфер Боттерілл (триразова олімпійська чемпіонка);
- Бріанна Декер (шестиразова олімпійська чемпіонка);
- Алєксандр Могильний (володар Кубку Стенлі-2000);
- Джо Торнтон (олімпійський чемпіон та екснападник Сан-Хосе);
- Джек Партер (екстренер Бостонського університету);
- Даніель Соважо (екстренерка збірної Канади);
- Здено Хара (ексзахисник та легенда Бостона);
Зазначимо, що залу слави НХЛ засновано у 1943 році, а зараз вона налічує понад 500 імен, зокрема 318 гравців та 16 суддів.
Нагадаємо також, що сьогодні вночі відбулась низка матчів ліги, зокрема Айлендерс переміг Нью-Джерсі, а Нешвілл у результативному поєдинку програв Рейнджерс.