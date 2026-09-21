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Нападник молодіжної збірної на правах оренди змінив клуб у Норвегії

Микола Літвінов — 21 вересня 2026, 14:43
Нападник молодіжної збірної на правах оренди змінив клуб у Норвегії
Даниїл Кураєв
ХК Гьовік

Нападник молодіжної збірної України та норвезького клубу Ставангер Ойлерс Даниїл Кураєв перейшов на правах оренди до Гьовіка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що минулого сезону на юніорському рівні Кураєв набрав 35 очок (за системою гол+пас) у складі Ставангер Ойлерс. Також 19-річний хокеїст провів 8 матчів за команду в елітному дивізіоні.

Окрім того, в нього є досвід гри у збірній України U-20. У формі "синьо-жовтих" він встиг відіграти 6 поєдинків, у яких відзначився 1 закинутою шайбою та 3 результативними передачами.

Додамо, що Гьовік виступає у другому за силою дивізіоні Норвегії.

Нагадаємо, що в серпні цього року нападник юнацької збірної України Клим Лучкін перейшов до чеської команди Банік Соколов.

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