Рейнджерс видали 7-річний контракт на 52 млн доларів №1 драфту-2020
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Нью-Йорк Рейнджерс погодив 7-річний контракт із форвардом Алексісом Лаферньєром.
Про це повідомила пресслужба Національної хокейної ліги.
За цей період він отримає загалом 52,25 млн доларів. 23-річний хокеїст був обраний на драфті-2020 під №1.
З моменту дебюту в НХЛ Лафреньєр набрав 155 очок (79 голів, 76 передач) у 305 іграх регулярного сезону та 23 очки (10 голів, 13 передач) у 43 іграх плейоф.
Нагадаємо, Вінніпег наблизився до рекорду НХЛ за тривалістю переможної серії.