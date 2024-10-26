Рейнджерс видали 7-річний контракт на 52 млн доларів №1 драфту-2020

Нью-Йорк Рейнджерс погодив 7-річний контракт із форвардом Алексісом Лаферньєром.

Про це повідомила пресслужба Національної хокейної ліги.

За цей період він отримає загалом 52,25 млн доларів. 23-річний хокеїст був обраний на драфті-2020 під №1.

З моменту дебюту в НХЛ Лафреньєр набрав 155 очок (79 голів, 76 передач) у 305 іграх регулярного сезону та 23 очки (10 голів, 13 передач) у 43 іграх плейоф.

Alexis Lafrenière is here to stay.



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Нагадаємо, Вінніпег наблизився до рекорду НХЛ за тривалістю переможної серії.