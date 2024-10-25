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Вінніпег вийшов на третє місце за тривалістю переможної серії в НХЛ

Руслан Травкін — 25 жовтня, 10:53
Вінніпег вийшов на третє місце за тривалістю переможної серії в НХЛ
x.com/NHLJets/status

Клуб Національної хокейної ліги Вінніпег в овертаймі дотис Сіетл і продовжив переможну серію зі старту сезону до 7 матчів. Якщо брати і попередній сезон, то у матчах регулярного чемпіонату Джетс не програють вже 15 поєдинків – це третє місце за тривалістю переможних серії в історії.

Про це повідомила пресслужба НХЛ.

Таку ж кількість матчів без поразок у різний період показували Піттсбург, Баффало та Айлендерс.

Друге місце ділять Коламбус Блю Джекетс – 16 перемог поспіль у сезоні 2016/27. Едмонтон минулого сезону мав такий же вінстрік.

Рекордсменом є Піттсбург. "Пінгвіни" у сезоні 1992/93 17 матчів поспіль покидали лід у статусі переможця.

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