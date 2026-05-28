Воротар Монреаля не зумів зруйнувати прокляття виступів на день народження

Чеський голкіпер Монреаля Якуб Добеш поповнив список воротарів Канадієнс, які зазнавали поразки в плейоф у свій день народження.

Перед матчем із Кароліною на це звернув увагу аналітичний портал Sportsnet Stats.

Утім, Монреаль вдома зазнав розгромної поразки, тому Добеш став п'ятим воротарем франшизи з невдачею у святковий день.

Раніше в поссезоні на день народження програвали Берт Гарднер (1941), Геррі МакНіл (1951), Річард Севіньї (1981) та Кері Прайс (2020).

Today is Jakub Dobes' 25th birthday. He looks to become the first #GoHabsGo goalie to win a playoff game on his birthday (0-4 all-time):



Carey Price (2020)

Richard Sevigny (1981)

Gerry McNeil (1951)

Bert Gardiner (1941) pic.twitter.com/mflQBf5JsD — Sportsnet Stats (@SNstats) May 27, 2026

