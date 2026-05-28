Воротар Монреаля не зумів зруйнувати прокляття виступів на день народження
Якуб Добеш
Чеський голкіпер Монреаля Якуб Добеш поповнив список воротарів Канадієнс, які зазнавали поразки в плейоф у свій день народження.
Перед матчем із Кароліною на це звернув увагу аналітичний портал Sportsnet Stats.
Утім, Монреаль вдома зазнав розгромної поразки, тому Добеш став п'ятим воротарем франшизи з невдачею у святковий день.
Раніше в поссезоні на день народження програвали Берт Гарднер (1941), Геррі МакНіл (1951), Річард Севіньї (1981) та Кері Прайс (2020).
