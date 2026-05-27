Вірять у забобони: Вегас вирішив не торкатися трофею, щоб виграти Кубок Стенлі

Руслан Травкін — 27 травня 2026, 22:24
x.com/GoldenKnights

Вегас став переможцем Західної конференції, впевнено здолавши Колорадо Евеланш.

Як повідомляє ESPN, гравці Голден Найтс не торкалися Кубку Кларенса С. Кемпбелла, який отримує переможець фіналу Заходу.

Справа в тому, що в 2018-му хокеїсти команди раділи, фотографувалися й піднімали трофей, а потім програли фінал Кубку Стенлі Вашингтону.

У 2023-му, коли "нічні рицарі" знову стали переможцями Західної конференції, вони утрималися від подібних дій і не чіпали кубок. Згодом вони завоювали Кубок Стенлі.

Вегас приєднався до НХЛ у 2017 році. За 9 сезонів команда вже втретє виходить до головного фіналу. 

Нагадаємо, головний тренер клубу переписав історію плейоф НХЛ. 

