Вірять у забобони: Вегас вирішив не торкатися трофею, щоб виграти Кубок Стенлі

Вегас став переможцем Західної конференції, впевнено здолавши Колорадо Евеланш.

Як повідомляє ESPN, гравці Голден Найтс не торкалися Кубку Кларенса С. Кемпбелла, який отримує переможець фіналу Заходу.

Справа в тому, що в 2018-му хокеїсти команди раділи, фотографувалися й піднімали трофей, а потім програли фінал Кубку Стенлі Вашингтону.

У 2023-му, коли "нічні рицарі" знову стали переможцями Західної конференції, вони утрималися від подібних дій і не чіпали кубок. Згодом вони завоювали Кубок Стенлі.

Back in 2018, Vegas decided to touch the Clarence S. Campbell Bowl and ultimately lost to Washington in the Stanley Cup Final.



In 2023, Vegas elected to not touch the trophy and ended up defeating Florida to win the Stanley Cup ... and decided to follow suit this season 👀 pic.twitter.com/xpvroqtHYQ — ESPN (@espn) May 27, 2026

Вегас приєднався до НХЛ у 2017 році. За 9 сезонів команда вже втретє виходить до головного фіналу.

Нагадаємо, головний тренер клубу переписав історію плейоф НХЛ.