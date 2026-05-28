Чемпіон Хокей

Шокуючі 3 хвилини для Монреаля: Кароліна наблизилася до фіналу Кубку Стенлі

Руслан Травкін — 28 травня 2026, 06:03
Шокуючі 3 хвилини для Монреаля: Кароліна наблизилася до фіналу Кубку Стенлі
У ніч на 28 травня у Монреалі місцевий клуб приймав Кароліну в межах четвертого матчу фіналу Східної конференції НХЛ.

Гаррікейнз виграли матч із рахунком 4:0.

Хокей – Кубок Стенлі
Фінал Сходу, четвертий матч

Монреаль – Кароліна 0:4 (0:3, 0:0, 0:1) (рахунок у серії – 1:3)

Шайби: 0:1 – Ахо (14:59), 0:2 – Стаал (16:08), 0:3 – Станковен (17:46), 0:4 – Свєчніков (58:06)

Усі шайби були закинуті наприкінці першому періоді. Спочатку Себастьян Ахо реалізував більшість.

Через хвилину відзначився Джордан Стаал. 37-річний ветеран, який виступає за "ураганів" ще з 2012-го, замкнув передачу після проходу по борту К'Андре Міллера.

За дві хвилини до кінця першого періоду Канадієнс пропустили втретє. Цього разу червоне світло за їхніми воротами запалив Логан Станковен.

Кароліні вдалася чудова контратака два в одного. Шейн Гостісбер протягнув шайбу через весь майданчик, стягнув на себе захисника, відпасував, а Логан майстерно підправив каучуковий диск під поперечину.

Наприкінці поєдинку Свєчніков закинув уже в порожні ворота. 

Особливо варто відзначити данського голкіпера переможців Фредеріка Андерсена, який відбив усі 18 кидків Монреаля.

Нагадаємо, наставник Вегаса Джон Торторелла переписав історію плейоф НХЛ. 

