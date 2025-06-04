Драйзайтль оцінив шанси Едмонтона взяти реванш у Флориди

Лідер Едмонтон Ойлерз Леон Драйзайтль вірить у команду перед стартом фіналу Кубку Стенлі. Він заявив, що цього року команда до вирішальної серії підходить менш стомленою, ніж торік.

Слова німця цитує Sport.de.

"Ми трохи свіжіші психологічно, ніж минулого року перед фіналом. Допомагає те, що у нас не було такої емоційно виснажливої, дуже напруженої серії, як минулого року проти Ванкувера, і тепер у нас завжди було кілька днів відпочинку між раундами.

Це, звичайно, захопливо – мати шанс на реванш. У Флориді мало що змінилося. Більшість ключових гравців все ще там, як і тренери. І навпаки, Флорида, звичайно, також точно знає, як ми граємо. Я не очікую, що буде багато сюрпризів.

Наразі ми дуже добре функціонуємо як команда. В атаці та захисті. Кожен робить свій внесок у наш успіх. Це дозволяє нам вигравати ігри різними способами", – сказав Драйзайтль.