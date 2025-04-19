Україна розгромила Бельгію в матчі жіночого ЧС Дивізіону 2B

Сьогодні, 19 квітня, відбувся черговий матч в межах чемпіонаті світу з хокею серед жінок у Дивізіоні 2B.

Збірна України впевнено перемогла Бельгію із рахунком 6:1.

Підопічні Аліпова у першому періоді вміло скористались чисельною більшістю, закинувши дві шайби у ворота суперниць. Українки продовжили контролювати перебіг подій на льоду, довівши матч до розгромної перемоги.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2B

4 тур, 19 квітня

Збірна України – Збірна Бельгії 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Шайби: 0:1 – Стеєно, 10:27, 1:1 – Кириченко, 11:36, 2:1 – Манчак-Єнсен, 19:35, 3:1 – Циміренко, 03:58, 4:1 – Манчак-Єнсен, 14:15, 5:1 – Манчак-Єнсен, 19:52, 6:1 – Кириченко, 04:23

Після четвертого туру Україна посідає третє місце у своєму дивізіоні, набравши сім очок. Лідирують у шістці хокеїстки з Австралії – 9 залікових балів.

У наступному матчі "жовто-сині" зіграють проти Гонконгу – зустріч відбудеться 20 квітня о 4 ранку за київським часом.

Напередодні юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі.