Жіноча збірна України розгромно перемогла Туреччину в другому матчі на ЧС у дивізіоні 2B

Жіноча збірна України з хокею здобула першу перемогу на чемпіонаті світу в Дивізіоні 2B, який проходить у Новій Зеландії.

"Синьо-жовті" зуміли обіграти збірну Туреччини з рахунком 5:1.

За підсумками першого періоду українки зробили собі комфортну перевагу – шайби закинули Радміла Ведменденко і Тетяна Кириченко.

У другій двадцятихвилинці результативних дій не було. На початку третього збірна України скористалася більшістю. Результативний удар на свій рахунок записала Валерія Манчак.

Згодом суперниці зуміли скоротити рахунок. Туркені зробили це, коли гра проходила у форматі 5 на 3.

Згодом у воротах суперниць побувало ще дві шайби.

Чемпіонат світу з хокею серед жінок – Дивізіон 2В

2 тур, 15 квітня

Україна – Туреччина 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Шайби: Ведмеденко, Кириченко, Манчак (дубль), Телегіна (час взяття воріт буде вказано пізніше) – ?

Нагадаємо, що в першому турі збірна України в овертаймі поступилася Новій Зеландії.

Наступним суперником українок буде збірна Австралії. Гра відбудеться в четвер, 17 квітня.