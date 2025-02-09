Жіноча збірна України програла Румунії у другому спарингу в межах підготовки до чемпіонату світу

У неділю, 9 лютого, жіноча збірна України провела заключний матч на навчально-тренувальних зборах, поступившись команді Румунії.

Зустріч завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:3.

Нагадаємо, у першому матчі проти Румунії українки святкували перемогу.

Цим матчем жіноча збірна України завершила навчально-тренувальний збір у румунському Георгені. Попереду завершальний етап підготовки до чемпіонату світу в дивізіоні 2В.

Контрольний матч

9 лютого

Румунія – Україна 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Шайби: 1:0 – Секереш (більш) 20:19, 2:0 – Бенде 22:33, 2:1 – Манчак-Дженсен, 2:2 – Майфільд 33:33, 3:2 – Бенде 45:49

Як відомо, 8 лютого свій другий контрольний матч провела чоловіча національна збірна України, яка зазнала поразки від Румунії. Зазначимо, що румуни є суперниками нашої команди на майбутньому чемпіонаті світу в дивізіоні 1А групи A, матчі якого відбудуться в румунському Сфинту-Георге з 26 квітня по 5 травня.