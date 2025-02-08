Збірна України програла Румунії у контрольному матчі перед чемпіонатом світу

Збірна України з хокею програла Румунії в межах другого поєдинку на навчально-тренувальному зборі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів льоду. Варто зазначити, що "синьо-жовті" вигравали по ходу матчу 2:0, однак у заключному періоді розгубили всю перевагу, пропустивши три шайби.

Товариський матч

8 лютого, Сфинту-Георге

Румунія – Україна 3:2 (0:0, 0:2, 3:0)

Шайби: 0:1 – 29:05 Коренчук, 0:2 – 39:46 Мережко, 1:2 – 40:16 Молнар, 2:2 – 46:23 Рокалі, 3:2 – 56:04 Тімару

Нагадаємо, у першому матчі між командами перемогу святкували підопічні Дмитра Христича. Зазначимо, що румуни є суперниками нашої команди на майбутньому чемпіонаті світу в дивізіоні 1А групи A, матчі якого відбудуться в румунському Сфинту-Георге з 26 квітня по 5 травня.