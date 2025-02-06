Збірна України перемогла Румунію в контрольному матчі

Збірна України з хокею здобула перемогу над Румунією в межах першого поєдинку на навчально-тренувальному зборі.

Матч майбутніх суперників на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А відбувся на домашньому льоді чемпіонату світу та завершився з рахунком 3:1.

Найкращим гравцем у складі збірної України став голкіпер Богдан Дьяченко.

Товариський матч

6 лютого, Сфинту-Георге

Шайби: 0:1 – Бородай (Мережко), 04:38, 1:1 – Рокалі (Хааранен, Балаж), 06:31, 1:2 – Коренчук (Лялька, Дахновський), 1:3 – Ворона (Купріянов, більш.).

Наступну гру українці проведуть також проти збірної Румунії вже 8 лютого.

Нагадаємо, що матчі чемпіонату світу в дивізіоні 1А групи A відбудуться в румунському Сфинту-Георге з 26 квітня по 5 травня.