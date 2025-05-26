Збірна Росії очолить рейтинг IIHF. Керівники Міжнародної федерації хокею пояснили цей казус
Збірна Росії після чемпіонату світу очолить оновлений рейтинг Міжнародної федерації хокею (IIHF) при збереженні регламенту підрахунку очок.
Про це повідомляє Idnes.cz.
Канада на даний момент очолює рейтинг IIHF – 4100 очок. Із-за раннього вильоту канадці отримають 1460 очок. І з урахуванням результатів команди за чотирирічний цикл опустяться на четверте місце, оскільки в оновленому рейтингу не враховуватиметься золото ЧС-2021. У залік підуть срібло (2022), золото (2023), четверте (2024) і п'яте (2025) місця. За результат трирічної давності команда отримає лише 25% очок від первісної суми, дворічний – 50%, торішній – 75%.
Другою у рейтингу йде Росія (4065), яка з 2022 року відсторонена від міжнародних турнірів.
Незважаючи на усунення, Росія за підсумками кожного ЧС отримує 1520 очок, як і бронзовий призер. Таке рішення IIHF пояснила тим, що на момент усунення збірна Росії посідала третє місце у рейтингу. До того ж в оновленому рейтингу більше не враховуватиметься результат останнього для Росії ЧС – 2021 року команда виступила невдало, посівши п'яте місце.
Член Ради IIHF Андерсу Ларссон пояснив, чому так сталося.
"Наше рішення полягало в тому, що росіяни та білоруси не можуть грати та отримають рейтингові очки з тих позицій, на яких вони заморожені.
Ви можете подивитися на наш вебсайт, вони навіть не вказані в рейтингу", – сказав він.
Віце-президент IIHF Петр Бріза визнав, що ситуація дивна. Він заявив, що ніхто й не думав, що відсторонення через агресію РФ затягнеться.
"Я знаю, що це абсурдна ситуація. Команда, яка не грає, набирає очки. Коли конгрес вирішив це у вересні три роки тому, ніхто тоді, мабуть, не думав, що вся ця ситуація може тривати так довго", – визнав він.
Нагадаємо, чемпіонами світу стали хокеїсти збірної США, які перемогли у фіналі збірну США.