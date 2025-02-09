Юнацька збірна України виграла міжнародний турнір у Словаччині

Юнацька збірна України U-18 зіграла другий та заключний матч турніру імені Владіміра Дзурілли, в якому переграла однолітків зі Словаччини.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2. У підсумку "синьо-жовті" здобули другу поспіль перемогу та виграли цьогорічний турнір.

Нагадаємо, у стартовому матчі наша команда розгромила Німеччину.

Турнір імені Владіміра Дзурілли

Контрольний матч, 8 лютого

Словаччина U-18 – Україна U-18 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайби: 1:0 – Мурін 05:47, 1:1 – Шевцов 14:12, 1:2 – Гапоненко 20:24, 1:3 – Кураєв 19:31, 2:3 – Новак 02:18, 2:4 – Виставкін 03:59

Як відомо, 8 лютого свій другий контрольний матч провела національна збірна України, яка зазнала поразки від Румунії. Зазначимо, що румуни є суперниками нашої команди на майбутньому чемпіонаті світу в дивізіоні 1А групи A, матчі якого відбудуться в румунському Сфинту-Георге з 26 квітня по 5 травня.