ЄЮОФ-2025. Тарасюк фінішував 15-м у спринті
Український біатлоніст Тарас Тарасюк фінішував на 15 позиції в спринтерській гонці на грузинському курорті Боржомі-Бакуріані в межах Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025.
Українець допустив три хиби на вогневих рубежах (1 на лежці та 2 на стійці). Відставання від лідера склало 2 хвилини та 7 секунд. Ще один українець Костянтин Марценюк завершив спринт 46-м з двома промахами. Іван Загоруйко не фінішував.
Перемогу в спринтерській гонці здобув поляк Ґжеґож Ґаліца, який з двома хибами випередив француза Естебана Морейру на 39,3 секунди. Трійку на п'єдесталі пошани замкнув італієць Юілан Губер.
ЄЮОФ-2025. Спринт, чоловіки
1. Ґжеґож Ґаліца (1+1) 21:03,4
2. Естебан Морейра (0+0) +39,3
3. Юліан Губер (1+1) +1:04,4
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15. Тарас Тарасюк (1+2) +2:07,6
46. Костянтин Марценюк (0+2) +4:30,9
DNS. Іван Загоруйко
Нагадаємо, що об 11:00 спринтерську гонку на ЄЮОФ проведуть дівчата. Завершуватиме змагання з біатлону змішана естафета, що запланована на 16 лютого.
Раніше Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк завоювали золото в сингл-міксті на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.