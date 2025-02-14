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ЄЮОФ-2025. Тарасюк фінішував 15-м у спринті

Станіслав Лисак — 14 лютого 2025, 09:48
Тарас Тарасюк
Тарас Тарасюк
НОК України

Український біатлоніст Тарас Тарасюк фінішував на 15 позиції в спринтерській гонці на грузинському курорті Боржомі-Бакуріані в межах Європейського юнацького олімпійського фестивалю 2025.

Українець допустив три хиби на вогневих рубежах (1 на лежці та 2 на стійці). Відставання від лідера склало 2 хвилини та 7 секунд. Ще один українець Костянтин Марценюк завершив спринт 46-м з двома промахами. Іван Загоруйко не фінішував.

Перемогу в спринтерській гонці здобув поляк Ґжеґож Ґаліца, який з двома хибами випередив француза Естебана Морейру на 39,3 секунди. Трійку на п'єдесталі пошани замкнув італієць Юілан Губер.

ЄЮОФ-2025. Спринт, чоловіки

1. Ґжеґож Ґаліца (1+1) 21:03,4
2. Естебан Морейра (0+0) +39,3
3. Юліан Губер (1+1) +1:04,4

...

15. Тарас Тарасюк (1+2) +2:07,6
46. Костянтин Марценюк (0+2) +4:30,9
DNS. Іван Загоруйко

Нагадаємо, що об 11:00 спринтерську гонку на ЄЮОФ проведуть дівчата. Завершуватиме змагання з біатлону змішана естафета, що запланована на 16 лютого.

Раніше Вікторія Хвостенко та Тарас Тарасюк завоювали золото в сингл-міксті на Європейських юнацьких олімпійських фестивалях.

Європейський юнацький олімпійський фестиваль Тарас Тарасюк Костянтин Марценюк

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