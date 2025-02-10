Тренерський штаб юнацької збірної України визначився зі складом на турнір Бакуріані-2025
ФХУ
Тренерський штаб юнацької збірної України U-17 з хокею визначився з остаточним складом на європейський юнацький фестиваль Бакуріані-2025, який пройде в Тбілісі (Грузія).
Про це повідомила Федерація хокею України.
У склад збірної України 20 хокеїстів. З них: 2 голкіпери, 6 захисників та 12 нападників.
Склад юнацької збірної України
Воротарі
- Ілля Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Угорщина)
- Федір Колповський (Кременчук U18, Україна)
Захисники
- Ярослав Панасенко (Kometa Brno U17, Чехія)
- Михайло Коробкін (Jungadler Mannheim U20, Німеччина)
- Архип Голін (HC Tukmus U17, Латвія)
- Даніель Скиба (Slavia Praha, Чехія)
- Михайло Ступницький (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США)
- Єгор Остапенко (KooKoo U16, Фінляндія)
Нападники
- Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехія)
- Олександр Жданов (BK Mladá Boleslav U17, Чехія)
- Мирослав Спаскін (Dukla Jihlava U17, Чехія)
- Арсеній Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Німеччина)
- Платон Ісаєв (Kölner Junghaie U17, Німеччина)
- Єфим Соханевич (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США)
- Арсеній Денисенко (Slavia Praha U17, Чехія)
- Олексій Кривонос (Ässät U20 Akatemia, Фінляндія)
- Клім Лучкін (HMK Dukla Michalovce, Словаччина)
- Микола Касаткін (KalPa U16, Фінляндія)
- Данило Оліфірчук (Poruba RT Torax U17, Чехія)
- Єгор Поліщук (Tyresö/Hanviken U18, Швеція)
У груповому етапі наша команда зустрінеться зі збірними Словаччини та Латвії.