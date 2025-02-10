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Тренерський штаб юнацької збірної України визначився зі складом на турнір Бакуріані-2025

Олексій Мурзак — 10 лютого 2025, 18:14
Тренерський штаб юнацької збірної України визначився зі складом на турнір Бакуріані-2025
ФХУ

Тренерський штаб юнацької збірної України U-17 з хокею визначився з остаточним складом на європейський юнацький фестиваль Бакуріані-2025, який пройде в Тбілісі (Грузія).

Про це повідомила Федерація хокею України.

У склад збірної України 20 хокеїстів. З них: 2 голкіпери, 6 захисників та 12 нападників.

Склад юнацької збірної України

Воротарі

  • Ілля Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Угорщина)
  • Федір Колповський (Кременчук U18, Україна)

Захисники

  • Ярослав Панасенко (Kometa Brno U17, Чехія)
  • Михайло Коробкін (Jungadler Mannheim U20, Німеччина)
  • Архип Голін (HC Tukmus U17, Латвія)
  • Даніель Скиба (Slavia Praha, Чехія)
  • Михайло Ступницький (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США)
  • Єгор Остапенко (KooKoo U16, Фінляндія)

Нападники

  • Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехія)
  • Олександр Жданов (BK Mladá Boleslav U17, Чехія)
  • Мирослав Спаскін (Dukla Jihlava U17, Чехія)
  • Арсеній Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Німеччина)
  • Платон Ісаєв (Kölner Junghaie U17, Німеччина)
  • Єфим Соханевич (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США)
  • Арсеній Денисенко (Slavia Praha U17, Чехія)
  • Олексій Кривонос (Ässät U20 Akatemia, Фінляндія)
  • Клім Лучкін (HMK Dukla Michalovce, Словаччина)
  • Микола Касаткін (KalPa U16, Фінляндія)
  • Данило Оліфірчук (Poruba RT Torax U17, Чехія)
  • Єгор Поліщук (Tyresö/Hanviken U18, Швеція)

У груповому етапі наша команда зустрінеться зі збірними Словаччини та Латвії.

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