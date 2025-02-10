Тренерський штаб юнацької збірної України визначився зі складом на турнір Бакуріані-2025

Тренерський штаб юнацької збірної України U-17 з хокею визначився з остаточним складом на європейський юнацький фестиваль Бакуріані-2025, який пройде в Тбілісі (Грузія).

Про це повідомила Федерація хокею України.

У склад збірної України 20 хокеїстів. З них: 2 голкіпери, 6 захисників та 12 нападників.

Склад юнацької збірної України

Воротарі

Ілля Бобров (Dunaújvárosi Acélbikák U18, Угорщина)

Федір Колповський (Кременчук U18, Україна)

Захисники

Ярослав Панасенко (Kometa Brno U17, Чехія)

Михайло Коробкін (Jungadler Mannheim U20, Німеччина)

Архип Голін (HC Tukmus U17, Латвія)

Даніель Скиба (Slavia Praha, Чехія)

Михайло Ступницький (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США)

Єгор Остапенко (KooKoo U16, Фінляндія)

Нападники

Святослав Васяк (BK Mladá Boleslav U20, Чехія)

Олександр Жданов (BK Mladá Boleslav U17, Чехія)

Мирослав Спаскін (Dukla Jihlava U17, Чехія)

Арсеній Воротеляк (Düsseldorfer EG U20, Німеччина)

Платон Ісаєв (Kölner Junghaie U17, Німеччина)

Єфим Соханевич (Atlantic Coast Academy 16U AAA, США)

Арсеній Денисенко (Slavia Praha U17, Чехія)

Олексій Кривонос (Ässät U20 Akatemia, Фінляндія)

Клім Лучкін (HMK Dukla Michalovce, Словаччина)

Микола Касаткін (KalPa U16, Фінляндія)

Данило Оліфірчук (Poruba RT Torax U17, Чехія)

Єгор Поліщук (Tyresö/Hanviken U18, Швеція)

У груповому етапі наша команда зустрінеться зі збірними Словаччини та Латвії.