Збірна України зіграє другий матч на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі

У п'ятницю, 14 лютого, юнацька збірна України зіграє другий матч у межах Європейського Юнацького Олімпійського Фестивалю.

Українці зустрінуться зі збірною Латвією в другому турі змагань. Поєдинок розпочнеться о 12:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на сайті Європейського олімпійського комітету.

Напередодні юнацька збірна України зазнала поразки від Словаччини у дебютній грі на ЄЮОФ. Українська команда майже на рівних грала із суперником перші два періоди, поступившись лише у другому, однак початок третього періоду пішов не за планом, коли словаки закинули тричі поспіль і зробили рахунок 2:5.

Україна змогла повернутися у гру завдяки шайбам Юхима Соханевича та Святослава Васяка, знову скоротивши відставання в одну шайбу. На жаль, на більше "синьо-жовтних" не вистачило, а суперник під завершення матчу закинув ще двічі, встановивши остаточний рахунок в зустрічі – 4:7.

Зі складом юнацької збірної України на цей турнір можна ознайомитися тут. Зазначимо, що напередодні Європейського Юнацького Олімпійського Фестивалю юнацька збірна України U-18 тріумфувала на турнірі імені Владіміра Дзурілли.