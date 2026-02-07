Українська правда
Збірна України втримала перемогу над Словенією на Європейському кубку націй

Микола Дендак — 7 лютого 2026, 18:04
Збірна України втримала перемогу над Словенією на Європейському кубку націй
Сьогодні, 7 лютого, відбулися матчі Європейського кубку націй з хокею.

Зокрема, свій поєдинок провела національна команда України. "Синьо-жовті" впевнено перемогли Словенію з рахунком 4:2.

Ще в першому періоді команда забила двічі зусиллями Євгена Фадєєва та Микити Олійника. По перерві Олексій Євтєхов закинув третю шайбу. Останній період видався бойовим – словенці забили два голи, але так і не зуміли врятуватися від поразки.

В інших матчах Норвегія зустрінеться з Австрією, Румунія протистоятиме Іспанії, а Велика Британія зіграє проти Польщі.

Європейський кубок націй
7 лютого

Словенія – Україна 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

  • Норвегія – Австрія
  • Румунія – Іспанія
  • Велика Британія – Польща

Зауважимо, що Словенія виступає в елітному Дивізіоні чемпіонату світу. Напередодні українці не втримали перемогу над Великою Британією, після чого здолали Польщу.

Нагадаємо, у першому матчі першого етапу "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі Україна тричі обіграла команду Румунії.

