Збірна України втримала перемогу над Словенією на Європейському кубку націй
Сьогодні, 7 лютого, відбулися матчі Європейського кубку націй з хокею.
Зокрема, свій поєдинок провела національна команда України. "Синьо-жовті" впевнено перемогли Словенію з рахунком 4:2.
Ще в першому періоді команда забила двічі зусиллями Євгена Фадєєва та Микити Олійника. По перерві Олексій Євтєхов закинув третю шайбу. Останній період видався бойовим – словенці забили два голи, але так і не зуміли врятуватися від поразки.
В інших матчах Норвегія зустрінеться з Австрією, Румунія протистоятиме Іспанії, а Велика Британія зіграє проти Польщі.
Словенія – Україна 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
- Норвегія – Австрія
- Румунія – Іспанія
- Велика Британія – Польща
Зауважимо, що Словенія виступає в елітному Дивізіоні чемпіонату світу. Напередодні українці не втримали перемогу над Великою Британією, після чого здолали Польщу.
Нагадаємо, у першому матчі першого етапу "синьо-жовті" програли Литві, а в другому впевнено перемогли Румунію. На другому етапі Україна тричі обіграла команду Румунії.