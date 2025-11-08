Молодіжна збірна України взяла реванш у Польщі в контрольному матчі

Молодіжна збірна України з хокею взяла реванш у однолітків з Польщі в контрольному матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 5:3.

Нагадаємо, у першому спарингу українська команда зазнала поразки.

Як відомо, збірна України готується до молодіжного чемпіонату світу у Дивізіоні 1A, який стартує вже 7 грудня. Суперниками будуть Казахстан, Австрія, Норвегія, Словенія та Франція.

Контрольний матч

Україна – Польща 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайби: 1:0 – Кураєв (Виставкін, Шевцов), 08:12, 1:1 – Лашкевич (Заянц, Макула, більш.), 19:44, 2:1 – Панасенко (Спаскін, Андрущенко), 23:10, 3:1 – Шарець (Сафронов), 29:28, 3:2 – Макула (Онак, Заянц), 32:57, 3:3 – Янік (Скшипський, Вільчок), 45:44, 4:3 – Євтєхов (Андрущенко), 47:38, 5:3 – Євтєхов (Яловий), 59:49

Напередодні національна збірна України з хокею впевнено перемогла Румунію в межах Кубку націй.