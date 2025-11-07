Молодіжна збірна України поступилась Польщі в товариському матчі

Молодіжна збірна України з хокею поступилась одноліткам з Польщі в контрольному матчі.

Зустріч завершилась з рахунком 2:3.

Поляки активно розпочали гру та змогли завершити перший період з перевагою у дві шайби. У другій 20-хвилинці суперник зміг довели рахунок до розгромного.

"Синьо-жовті" на це відповіли реалізацією більшості, яку завершив Арсеній Воротеляк, а на старті третього періоду українці скоротили відставання до мінімуму – відзначився Іван Сафроном. Однак надалі молодіжна збірна України не змогла дотиснути поляків та завершила гру поразкою.

Товариський матч

7 листопада

Польща – Україна 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – МакГоверн (Бейда, Ганзель), 10:28, 2:0 – Захаріаш (Янік), 15:55, 3:0 – Гумінський (Янік, Макула), 27:39, 3:1 – Воротеляк (Шарець), 35:25, 3:2 – Сафронов (Койда), 40:32

Нагадаємо, напередодні збірна України з хокею поступилась Литві у стартовому матчі Європейського Кубку націй.