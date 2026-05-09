Дивився по телебаченню та ходив на матчі: Мережко пригадав останній виступ України в еліті

Капітан збірної України Ігор Мережко поділився спогадами про останній виступ "синьо-жовтих" в еліті.

Слова 28-річного хокеїста цитує Суспільне Спорт.

Майже 20 років тому Мережко разом із батьками був присутній на елітному чемпіонаті світу, де востаннє грала збірна України.

"Я з родиною їздив на останній чемпіонат світу, що був у Москві у 2007 році, коли ми вилетіли. Дивився по телебаченню, ходив на матчі збірної. А потім через 20 років ми повертаємося до еліти. Для мене велика честь бути капітаном команди, яка повертається до еліти", – пригадав Мережко.

Зазначимо, що востаннє Україна грала в елітному дивізіоні у 2007 році. У складі "синьо-жовтих" тоді виступали нинішні тренери збірної – Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко.

Нагадаємо, що збірна України зуміла кваліфікуватися до елітного дивізіону за підсумками чемпіонату світу 2026, що проходив у Польщі. "Синьо-жовті" посіли друге місце в турнірній таблиці.

Капітан збірної України Ігор Мережко отримав нагороду найкращого захисника турніру, а Данило Трахт став найкращим форвардом ЧС-2026.