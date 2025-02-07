Юнацька збірна України розгромила однолітків із Німеччини на турнірі в Словаччині

Сьогодні, 7 лютого, юнацька збірна України U-18 матчем проти Німеччини розпочала свій шлях на турнірі імені Владіміра Дзурілли.

Зустріч завершилася впевненою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:3.

Зазначимо, що цей турнір проходить в межах тренувального збору в Словаччині, де наша команда готується до чемпіонату світу у Дивізіоні 1A.

Турнір імені Владіміра Дзурілли

Контрольний матч, 7 лютого

Німеччина U-18 – Україна U-18 3:7 (0:3, 0:4, 3:0)

Шайби: 0:1 – 02:51 Гапоненко, 0:2 – 06:52 Даниленко, 0:3 – 07:46 Скороход, 0:4 – 21:16 Скороход, 0:5 – 25:05 Панасенко, 0:6 – 31:15 Стасюк, 0:7 – 35:29 Соханевич, 1:7 – 41:39 Грив, 2:7 – 50:25 Вілхефт, 3:7 – 51:26 Шефер

Раніше повідомлялося, що захисник збірної України Артур Чолач переведений до команди American Hockey League (друга за силою ліга Північної Америки) Гендерсон Сілвер Найтс із команди Тахо Голден Найтс, яка виступає у північноамериканській лізі ECHL.