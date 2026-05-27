Дуель США – Канада вже у чвертьфіналі, Швейцарія йде за "золотом": прев'ю плей-оф чемпіонату світу

11 днів тривав груповий етап чемпіонату світу з хокею. За цей час сталося чимало сенсацій, нетипових сюжетних поворотів і кілька справді шокових моментів.

"Чемпіон" перед стартом плей-оф підсумовує виступи національних збірних у груповому етапі, а також оцінює кожну з чвертьфінальних пар.

Прев'ю чвертьфіналів

Ремейк фіналу Олімпіади, потенційна казка Латвії чи Норвегії, складні виклики для Швейцарії та Фінляндії

У чвертьфіналі на нас одразу чекає протистояння, яке завжди було вогняним – США – Канада. В останні роки до спортивного суперництва додався ще й політичний підтекст.

Звичайно, ці ростери й близько не схожі на ті, що були на Турнірі чотирьох націй чи Олімпійських іграх, де американці обіграли "кленове листя" у фіналі – 2:1.

Єдиним гравцем із Мілана-2026 у складі США є Меттью Ткачак. Свій зірковий статус – два Кубки Стенлі, два МВЗ, два потрапляння до символічної збірної сезону НХЛ – форвард підтверджує й на льоду у Швейцарії, де закинув 4 шайби та ще тричі асистував партнерам.

Когось ще виокремити складно. У нападі американцям іноді бракує вивіреного останнього пасу, а в захисті вистачає метушні та позиційних провалів. Недарма воротар Девін Кулі за 6 матчів має 93,04% відбитих кидків.

Там, де "зірково-смугасті" справді виглядають як чемпіони світу, – це гра в більшості. Спецбригадам вдалося відзначитися 7 разів за 20 спроб (35%) – це найкращий показник турніру.

Проти Канади навіть цей козир реалізувати буде непросто. По-перше, канадці дуже рідко заробляють вилучення. По-друге, вони пропустили лише 2 шайби у 18 меншостях (88,89%) – другий результат серед усіх збірних.

У Канади продовжує запалювати 19-річний (!) Маклін Селебріні. Форвард закинув 5 шайб і віддав 6 асистів. Сідні Кросбі ще не забивав, але вже має 9 результативних передач. Чудово почуваються й трохи молодші за Сіда Джон Таварес (3+3), який ще грав на ЧС-2010, та Раян О'Райлі (5+2), що дебютував на ЧС-2012.

У 2021 році Габріель Віларді разом зі збірною здобув "золото" планетарної першості, але його внесок тоді був скромним – лише 1 асист у 10 матчах. Зараз 26-річний форвард демонструє, наскільки подорослішав і додав у різноплановості. Як наслідок – 3+4 та дуже вагомий вплив на гру.

Захисники Еван Бушар (1+5) і Дарнелл Нерс (0+5) навряд чи розраховували, що зіграють на ЧС. У попередні два сезони вони в цей час разом з Ойлерз виходили до фіналу Кубка Стенлі. Цього року стався виліт уже в першому раунді. Фанатам "нафтовиків" це принесло розчарування, зате вболівальникам збірної Канади – радість.

Не підводить і воротар Джет Грівз (92,59% сейвів). За 4 роки в НХЛ 25-річний голкіпер провів лише 76 матчів, але зараз явно робить усе, щоб підняти свої акції в рідному Коламбусі.

Канада має більш зірковий і глибший склад. Команда чудово комбінує, майже не провалюється в меншості та якісно страхує п'ятак. У США ж у певних матчах із цим виникали проблеми, а подекуди – й відверті провали.

Звичайно, "зірково-смугасті" матимуть додаткову мотивацію – для них Канада традиційно є принциповим суперником. Але слабо віриться, що Дон Гранато зможе настільки швидко покращити взаєморозуміння між гравцями, щоб кинути виклик такій Канаді. Хоча торік Кросбі й компанія були ще більшими фаворитами проти данців…

Латвія – Норвегія. Таку пару в плей-оф очікувати було складно. Тепер обидві країни мають шанс на власну казку. "Полярні ведмеді" двічі – у 2011 та 2012 роках – виходили до плей-оф, але щоразу вилітали.

"Бордово-білі" піднялися до еліти у 1997 році. Відтоді тричі посідали 7-ме місце, а загалом залишалися типовою командою другого ешелону – до плейоф не дотягували, але й виліт їм майже ніколи не загрожував. Усе змінилося у 2023-му. Тоді підопічні Харійса Вітоліньша, який тренує команду й досі, набрали 13 очок і впевнено пройшли груповий етап. Потім вибили шведів (3:1), дали бій Канаді у півфіналі (2:4), а в матчі за бронзу в овертаймі здолали США (4:3).

Якщо Норвегія бере командною грою та дисципліною, то у латвійців дуже багато залежить від індивідуальної майстерності лідерів. Наприклад, Сандіс Вілманіс (4+7), Рудольфс Балцерс (7+3) і Деніс Смірновс (3+6) входять до топ-10 найрезультативніших гравців чемпіонату світу. Якщо захист скандинавів зуміє нейтралізувати цю ланку, у Латвії можуть виникнути серйозні проблеми.

Швейцарія – Швеція. Історично саме шведи завжди були фаворитами такої афіші. Тепер усе зовсім інакше. "Хрестоносці" на домашньому ЧС зібрали майже оптимальний склад – за винятком травмованого Кевіна Фіали. Наразі у них найкраща атака турніру (39 закинутих шайб) і найкращий захист (7 пропущених).

Неймовірний Леонардо Дженоні вкотре підтверджує, що торішня нагорода найкращому голкіперу дісталася йому не випадково – 97,01% сейвів і два шатаути у 4 матчах. Свен Андрігетто взагалі очолює гонку бомбардирів, маючи 4 шайби та 9 передач.

Швейцарці – перші за грою в меншості та другі за реалізацією більшості. Команда дійсно працює з точністю швейцарського годинника.

"Тре Кронур" мають як яскравих виконавців, так і чимало молоді. Саме тому до чвертьфіналу ця збірна підходить у статусі андердога.

У схожій ролі проти фінів вийдуть і чехи. Поразка від словенців сталася ще на старті турніру, але яскравої позитивної динаміки відтоді не спостерігалося. Команда має проблеми з поверненням із атаки у власну зону. Класу фінів має вистачити, щоб кілька разів цим скористатися, а далеко не факт, що чехи зможуть закинути більше, ніж самі пропустять.

Огляд групового етапу

Домашня сила Швейцарії, двоє чарівників із Латвії, США знімають питання в останній день

У групі А одразу було три фаворити: США – чинні чемпіони світу, Швейцарія – фіналіст попередньої планетарної першості, а також Фінляндія – збірна, яка традиційно виступає на високому рівні, хоча після "золота" ЧС-2022 вже тричі поспіль вилітала в чвертьфіналі.

"Наті" та "Суомі" свій статус підтвердили. Обидві збірні виграли по 6 матчів із 6, а в останньому турі господарі чемпіонату світу обіграли фінів у матчі за першу сходинку.

США в перших трьох матчах програли швейцарцям (1:3) і фінам (2:6), а перемога над Великою Британією (5:1) не надто вселяла оптимізм, адже після двох періодів перевага американців була мінімальною – 2:1.

Наступні поєдинки лише підтвердили, що проблем вистачає: перемога в овертаймі над німцями (4:3) та поразка від латвійців (2:4). І лише успішний фінішний спурт – розгроми Угорщини (7:3) та Австрії (4:1) – дозволив "зірково-смугастим" заскочити до плейоф.

У німців через різні причини не приїхали зіркові виконавці – Леон Драйзайтль, Тім Штюцле та Джей Джей Петерка. Тому 10 очок – цілком солідний показник. Команді вдалося перевірити найближчий резерв на хорошому рівні, адже вже за рік саме Мангайм і Дюссельдорф прийматимуть матчі IIHF World Championship 2027.

Угорщина впевнено виграла ключовий матч за збереження місця в еліті у Великої Британії (5:0). Британці взагалі стали єдиною командою чемпіонату світу, яка не набрала жодного очка. Повернення до Дивізіону IA виглядає цілком логічним, але це ще й тривожний дзвіночок для збірної України: рівень еліти та другого дивізіону – зовсім різні речі, тому готуватися й налаштовуватися потрібно з подвійною концентрацією.

Американські гірки Чехії, Швеція рятується, Норвегія переписує історію

Канада, як і прогнозувалося, здобула першу сходинку. Їхню гру не можна назвати тотально домінуючою, але класу вистачило, щоб ще до останнього туру гарантувати собі перше місце у групі B.

Як і очікувалося, рушійною силою "кленового листя" стали Маклін Селебріні (5+6), Сідні Кросбі (0+9) та Ділан Козенс (4+2).

Збірна Чехії одразу ускладнила собі турнірний шлях, програвши в овертаймі стартовий матч словенцям (2:3). У передостанньому турі сталося фіаско від норвежців (1:4). Була хороша гра з Канадою, але ті вже були не надто мотивовані. Проте, як тільки додали швидкостей у третьому періоді, то чехи посипалися.

Від "полярних ведмедів" мало хто очікував чогось серйозного, але вони здивували багатьох. Навіть без Матса Цуккарелло норвежці продемонстрували характер і вперше за 13 років пробилися до топ-8.

У 2011 році вони стали шостими, у 2012-му – восьмими. Із того складу залишився лише Андреас Мартінсен. 35-річний форвард виконує функції капітана, тримає команду в тонусі на льоду, а на лаві запасних є ледь не додатковим членом тренерського штабу. І попри солідний для хокею вік, на цьогорічному чемпіонаті світу він закинув 1 шайбу та віддав 4 асисти. Загалом же це вже 14-й ЧС у кар'єрі нападника.

Шведи майже половину ростера сформували з гравців молодших за 23 роки. Звичайно, молодь підняла свої акції, але разом із цим на льоду вистачало турбулентності та хаосу.

Торік "Тре Кронур" здобули бронзу й демонстрували чудову гру в обороні – лише 18 пропущених шайб за 10 матчів, 6 із яких команда отримала у півфіналі від США.

Тепер у шведів уже 16 пропущених шайб за 7 зустрічей. Ситуація могла бути ще гіршою, але два шатаути проти словенців та італійців дещо покращили статистику.

Данці й близько не могли розраховувати на повторення успіху 2025 року. Фредерік Андерсен та Ніколай Елерс разом із Кароліною зараз борються за Кубок Стенлі. Через травму не зміг приєднатися до команди й Олівер Бйоркстранд із Тампа-Бей. Не було також Ларса Еллера. Так, йому вже 37 років, але хокеїст із 17-річним досвідом виступів у НХЛ точно не був би зайвим.

Ветеранський склад Словенії ще на рік залишив національну збірну в еліті. Можливо, для України навіть було б краще потрапити саме до словенців, адже велика кількість їхніх лідерів перебуває у дуже солідному віці. Роберту Саболичу (0+4) та Року Тічару (2+4) – через рік буде по 38 років, Блажу Грегорцу (0+3) – 37, Александру Маговачу (0+1) – 36, а Міхі Штебігу (0+0), Анже Куральту (1+0) та Кену Ограєншеку (1+1) – по 35. Статистика в них, можливо, і не надто яскрава, але й словенці загалом закинули лише 13 шайб на турнірі.

У 2024 році збірну Італії очолив Юкка Ялонен. Саме цей фахівець тричі – у 2011, 2019 та 2022 роках – приводив Фінляндію до золота чемпіонату світу, а найголовніше – виграв із "Суомі" Олімпіаду-2022.

У 2025 році Ялонен зі складнощами, але повернув "Скуадру" до еліти. Втім, цей сезон навряд чи можна занести їм у плюс. На домашніх Олімпійських іграх команда зазнала чотирьох поразок із загальною різницею шайб 4:22. Тепер – лише 1 очко за 7 матчів і також невтішна статистика – 5:28. Безумовно, за іменами італійці, мабуть, мали найслабший склад, але сама гра, особливо в атаці, виглядала відверто беззубо.

Де дивитися плейоф ЧС-2026

Трансляторами поєдинків будуть телеканал "Суспільне Спорт", а також спортивна платформа Maincast.tv.