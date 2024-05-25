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Чехія розгромила Швецію та вийшла у фінал домашнього ЧС

Владислав Уткін — 25 травня, 17:55
Чехія розгромила Швецію та вийшла у фінал домашнього ЧС

Збірна Чехії здобула перемогу над Швецією у півфіналі чемпіонату світу-2024 з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 3:7. Перший період закінчився нічиєю 2:2, проте ривок господарів турніру у другому та третьому періоді дозволив чехам вибити Швецію та вийти у фінал змагання.

Зазначимо, попри 7 закинутих шайб, перша ланка чехів на чолі з Давідом Пастрняком не набрала жодного очка.

Чемпіонат світу з хокею — плей-оф
25 травня, Півфінал

Швеція — Чехія 3:7 (2:2, 1:3, 0:2)

Шайби: 03:39 Йоханссон 1:0, 07:48 Кубалік (Некас, Кундратек) 1:1, 08:08 Петтерссон (Кемпе, Ерікссон Ек) - 2:1, 09:38 Кампф (Некас) 2:2, 26:05 Каше (Седлак) 2:3, 26:21 Некас (Кубалік, Кампф) 2:4, 29:03 Кубалік (Кемпни, Некас) 2:5, 33:50 Ерікссон Ек (Реймонд, Далін) 3:5, 46:00 Седлак (Каше) 3:6, 53:42 Седлак 3:7.

Відтак Чехія стала першим фіналістом ЧС. Збірна в останнє грала у фінальному поєдинку у 2010 році. Тоді команда здобула золото.

Варто додати, що Швеція була одним із головних фаворитів ЧС. Команда є 12-разовим переможцем турніру. У 2017 та 2018 році шведи тріумфували на змаганні двічі поспіль.

Доля іншого фіналіста визначиться у матчі Канади та Швейцарії. Початок поєдинку — о 19:20 за київським часом.


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