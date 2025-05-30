Збірна Латвії ухвалила рішення щодо головного тренера після невдалого чемпіонату світу

Наставником збірної Латвії залишиться досвідчений фахівець Харійс Вітоліньш.

Це порталу Sportacentrs.com підтвердили сам тренер і генеральний секретар Латвійської федерації хокею (ЛХФ) Робертс Плявейс.

Його контракт чинний ще один рік, тому 57-річний Вітоліньш буде готувати команду до Олімпійських ігор та чемпіонату світу.

Вітоліньш очолює збірну Латвії з літа 2021 року, коли під його керівництвом збірна Латвії кваліфікувалася на Олімпійські ігри в Пекіні. Таким чином, наступного сезону він візьме участь у своїх других Олімпійських іграх та п'ятому чемпіонаті світу, очолюючи збірну Латвії.

Це буде повторенням рекорду збірної Латвії на елітному чемпіонаті світу – у п'яти чемпіонатах світу елітного дивізіону посаду головного тренера збірної Латвії досі обіймали лише Леонідс Бересневс та Олегс Знарокс, асистентом якого на той час був Вітоліньш.

Варто також зазначити, що Вітоліньш досі єдиний тренер збірної Латвії, який очолював національну команду щонайменше на двох чемпіонатах світу та жодного разу не фінішував нижче десятого місця.

Найбільшим успіхом латвійців під керівництвом Вітоліньша є третє місце на чемпіонаті світу 2023 року.

Нагадаємо, чемпіонами світу стали хокеїсти США. У фіналі"зірково-смугасті" обіграли збірну Швейцарії.