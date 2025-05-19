Визначився ще один суперник збірної України на чемпіонаті світу

Збірна Франції з хокею наступного року буде суперником збірної України в Дивізіоні IА.

Це сталося після того, як "Ле Бле" зазнали поразки від Словенії у вирішальному для себе поєдинку в елітному дивізіоні. Французи в групі А посіли останнє місце.

У групі В на виліт претендують Угорщина (3 очки), Казахстан (3 очки) і Норвегія (1 очко). Сьогодні, 19 травня, угорці зіграють саме з норвежцями.

Перемога в основний або в додатковий час (овертайм або буліти) дозволить збірній Угорщини гарантувати собі місце в еліті на наступний сезон. Їх також влаштує й нічия.

Норвегії для збереження прописки в еліті потрібна тільки перемога в основний час, адже для них це останній матч на турнірі. Якщо буде перемога в овертаймі або в серії булітів, то в них буде по три очки з Казахстаном, але особиста зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь казахів, тому ця збірна випереджатиме скандинавів за додатковим показником.

Якщо Угорщина програє в основний час, то їм для збереження місця в еліті вистачить і поразки Казахстану в основний час у завтрашній грі проти Швейцарії.

Нагадаємо, також суперниками "синьо-жовтих" наступного року будуть збірні Польщі та Японії, які зберегли свої позиції в Дивізіоні IA, а також збірна Литви, яка виграла чемпіонат світу в Дивізіоні IВ.