Франція програла "матч-життя" Словенії, Чехія погіршила шанси Німеччини на плейоф чемпіонату світу
Сьогодні, 19 травня, в межах одинадцятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановані чотири матчі.
Уже завершилося два поєдинки.
Збірна Чехії досить легко розібралася з німцями. Cрібний призер ЧС-2023 пропустив від чинних чемпіонів світу аж 5 шайб, не зумівши закинути навіть гол престижу.
В іншому поєдинку першого ігрового слота Словенці здолали Францію в "матчі-життя". Через поразку Франція посіла останнє місце в групі А. Наступного року "Ле Бле" будуть суперниками збірної України в Дивізіоні IA.
Група А
17:20 Франція – Словенія 1:3 (0:2, 0:0, 0:1)
21:20 Канада – Фінляндія
Група В
17:20 Німеччина – Чехія 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
21:20 Угорщина – Норвегія
Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, в НХЛ відбувся сьомий матч останньої серії другого раунду плейоф Кубку Стенлі, в якому зустрілися Торонто та Флорида.