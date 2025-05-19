Франція програла "матч-життя" Словенії, Чехія погіршила шанси Німеччини на плейоф чемпіонату світу

Сьогодні, 19 травня, в межах одинадцятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановані чотири матчі.

Уже завершилося два поєдинки.

Збірна Чехії досить легко розібралася з німцями. Cрібний призер ЧС-2023 пропустив від чинних чемпіонів світу аж 5 шайб, не зумівши закинути навіть гол престижу.

В іншому поєдинку першого ігрового слота Словенці здолали Францію в "матчі-життя". Через поразку Франція посіла останнє місце в групі А. Наступного року "Ле Бле" будуть суперниками збірної України в Дивізіоні IA.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

19 травня

Група А

17:20 Франція – Словенія 1:3 (0:2, 0:0, 0:1)

21:20 Канада – Фінляндія

Standings provided by Sofascore

Група В

17:20 Німеччина – Чехія 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

21:20 Угорщина – Норвегія

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, в НХЛ відбувся сьомий матч останньої серії другого раунду плейоф Кубку Стенлі, в якому зустрілися Торонто та Флорида.