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Франція програла "матч-життя" Словенії, Чехія погіршила шанси Німеччини на плейоф чемпіонату світу

Руслан Травкін — 19 травня 2025, 19:39
Франція програла матч-життя Словенії, Чехія погіршила шанси Німеччини на плейоф чемпіонату світу
Роман Чрвенка
x.com/IIHFHockey

Сьогодні, 19 травня, в межах одинадцятого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановані чотири матчі.

Уже завершилося два поєдинки.

Збірна Чехії досить легко розібралася з німцями. Cрібний призер ЧС-2023 пропустив від чинних чемпіонів світу аж 5 шайб, не зумівши закинути навіть гол престижу.

В іншому поєдинку першого ігрового слота Словенці здолали Францію в "матчі-життя". Через поразку Франція посіла останнє місце в групі А. Наступного року "Ле Бле" будуть суперниками збірної України в Дивізіоні IA.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон
19 травня

Група А

17:20 Франція – Словенія 1:3 (0:2, 0:0, 0:1)

21:20 Канада – Фінляндія

Standings provided by Sofascore

Група В

17:20 Німеччина – Чехія 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

21:20 Угорщина – Норвегія

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сьогодні, 19 травня, в НХЛ відбувся сьомий матч останньої серії другого раунду плейоф Кубку Стенлі, в якому зустрілися Торонто та Флорида.

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