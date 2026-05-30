Хокей

Визначився перший фіналіст ЧС-2026 з хокею

Олександр Булава — 30 травня 2026, 18:40
У суботу, 30 травня, відбулися півфінальні матчі чемпіонату світу з хокею.

У першій зустрічі ігрового дня збірна Швейцарії обіграла Норвегію, для якої це був перший півфінал в історії турніру.

Швейцарці вийшли вперед після влучного кидка нападника Фрібура Крістофера Берчі наприкінці першого періоду. У другій 20-хвилинці Денис Мальгін та Кен Єгер збільшили перевагу своєї команди, а шайба Дам'єна Ріа, закинута в більшості, довела рахунок до розгромного.

У третьому періоді нападник Нью-Джерсі Ніко Гішір закинув п'яту шайбу, також реалізувавши чисельну перевагу. За три хвилини до завершення Тео Рошетт встановив остаточний рахунок у грі.

Суперник Швейцарії визначиться у протистоянні Канади, яка має у своєму активі 28 золотих медалей чемпіонатів світу, та Фінляндії.

Чемпіонат світу з хокею-2026
1/2 фіналу, 30 травня

Швейцарія – Норвегія 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

21:00 Канада – Фінляндія

Нагадаємо, турнір проходить у швейцарських містах Фрібург і Цюрих.

Раніше повідомлялося, що чинний чемпіон світу сьомий турнір поспіль не може захистити свій титул.

