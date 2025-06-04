Збірна Чехії визначилася з долею головного тренера після невдалого чемпіонату світу

Фахівець Радим Рулик продовжить керувати збірною Чехії з хокею, незважаючи на виліт у чвертьфіналі чемпіонату світу 2025 року.

Про це повідомила пресслужба Федерації хокею Чехії.

Разом із ним залишаються його асистенти: Їржі Калоус, Томаш Плеканець, Марек Жідліцький та Ондржей Павелец.

"Я дуже радий, що мені та всій команді тренерів висловили довіру. Думаю, що ми зможемо добре використати два роки досвіду на третьому році на лаві запасних", – сказав 60-річний фахівець.

У перший рік його роботи збірна Чехії зуміла виграти домашній ЧС-2024. Рулик входив у тренерський штаб чехів на світовій першості 2005 року, коли також вдалося вибороти "золото".

Перед призначенням на цю посаду Радим очолював молодіжну збірну Чехії, а також працював із різними клубами на батьківщині.

Нагадаємо, наставником збірної Латвії залишиться досвідчений фахівець Харійс Вітоліньш.