ЧС-2026: Канада з першою шайбою Кросбі на турнірі розгромила США, Фінляндія впевнено вийшла до півфіналу

28 травня відбудуться чвертьфінальні матчі на чемпіонаті світу з хокею.

Два поєдинки вже завершилися. Перемогу здобули фаворити.

Хокей – ЧС-2026

1/4 фіналу, 28 травня

Канада – США 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Фінляндія – Чехія 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

21:20 Норвегія – Латвія

21:20 Швейцарія – Швеція

Переможець групи В збірна Канади грала проти США. Кілька місяців тому американці обіграли "кленове листя" в фіналі Олімпіади, але на цьому турнірі команди мають не схожі ростери на ті, що були в Мілані.

Матч розпочався з вилучення до кінця гри Раяна Ліндгрена з команди США за небезпечний удар в область шиї суперника.

5 хвилин переваги канадці не змогли реалізувати. Наприкінці періоду вони отримали 2-хвилинну більшість. Цього разу колектив Міші Донскова зумів пробити Ділана Кулі.

Шайбою відзначився 19-річний Маклін Селебріні, який є капітаном канадської команди. У другому періоді Ділан Холловей подвоїв перевагу.

США володіли ініціативою в заключні 20 хвилин, але навіть шайбу престижу забити не зуміли. Ба більше – зняли голкіпера й пропустили ще двічі. Голи забивали Коннор Браун і Сідні Кросбі. Для Кросбі це перша шайба на турнірі. До цього він мав 9 асистів за 7 матчів.

В іншому поєдинку 1/4 фіналу "Суомі" за перші 22 хвилини тричі пробили голкіпера чехів. Філіп Хронек результативним кидком повернув мінімальну інтригу.

Filip Hronek blasts it home on the 5-on-3 🚀



Всі питання про переможця зняв Ленні Хаменао за 4:39 до фінальної сирени.

Всі питання про переможця зняв Ленні Хаменао за 4:39 до фінальної сирени.