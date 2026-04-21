Це був без перебільшення найкращий манеж в Україні: росіяни зруйнували спортивну арену в Сумах

У ніч із 20 на 21 квітня росіяни вкотре обстріляли Суми, внаслідок чого, зокрема, значних пошкоджень зазнав легкоатлетичний манеж СумДУ.

Про це повідомляє Суспільне.

До початку повномасштабного вторгнення ця арена постійно приймала змагання чемпіонатів України у приміщенні з легкої атлетики. На руйнування цього манежу емоційно відреагувала титулована українська бігунка Тетяна Мельник.

"Це місце було не просто будівлею. Саме там щозими проходили чемпіонати України, саме там були перемоги, хвилювання перед стартом, підтримка, емоції, які неможливо забути. Це був без перебільшення найкращий манеж в Україні. Стільки спогадів, праці, мрій і моментів, які формують спортсмена та людину. І сьогодні це просто зруйнували. Нелюди", – написала легкоатлетка в інстаграмі.

Зазначимо, що загалом у Сумах вночі пролунало близько десяти вибухів. Після них у місті здійнялася сильна пожежа.

Через російську атаку пошкоджені будинки, автомобілі та лікувальний заклад. Загалом уже відомо про щонайменше 15 поранених, серед них є діти.