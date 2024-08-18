Юнацька збірна України стала срібною призеркою Třinec Open Cup

Юнацька збірна України з хокею поступилася чеським Карловим Варам на Třinec Open Cup, та стала срібною призеркою турніру.

Поєдинок завершився з рахунком 1:5. На початку українці мінімально лідирували, проте не змогли втримати перевагу, адже команда суперників розпочала активний пресинг та повністю забрала гру.

Třinec Open Cup

Фінал, 18 серпня

Карлові Вари (Чехія) — Україна U-17 5:1 (0:0, 1:1, 0:4)

Шайби: 0:1 — Оліфірчук (Денисенко, Попович), 1:1 — Кинцл (Ванічек), 2:1 — Ванічек (Седлачек, Кинцл), 3:1 — Славік (Кваш, Седлачек), 4:1 — Кинцл (Врзал, Гомбар), 5:1 — Швейцар (Михалов, Шедівец).

На шляху до фіналу українці здобули перемогу над чеським Вітковіце у серії післяматчевих булітів. Нагадаємо, напередодні збірна України назвала склад на тренувальний збір перед фіналом олімпійської кваліфікації.